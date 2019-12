Moody's: Italiaans bankenstelsel stabiel

"We verwachten in 2020 voor het vijfde jaar op rij een afname van het aantal problematische leningen", zegt Fabio Iannò van Moody's in een verklaring. Italiaanse banken hebben in dit opzicht nog wel een lange weg te gaan. Zo'n 8 procent van de Italiaanse leningen wordt aangemerkt als problematisch, waar het gemiddelde in de Europese Unie (EU) op 3 procent ligt.

Moody's heeft de beoordeling ook bijgesteld omdat de firma verwacht dat de Italiaanse economie stabiel blijft en zelfs licht zal groeien. Italiaanse banken zullen volgens de kredietbeoordelaar winstgevender worden in 2019 en 2020, mede omdat ze efficiënter worden door recente reorganisaties. Ook de kapitaalbuffers zullen naar verwachting stabiel blijven.