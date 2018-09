Hypotheek binnen een paar uur

„Adviseurs die klanten hebben voor wie het belangrijk is om een hypotheek onder de huidige leennormen af te sluiten, gaan wij morgen versneld helpen”, zegt Menno Luiten van Munt Hypotheken. De geldverstrekker houdt vrijdag 29 december een event in Nieuwegein waar adviseurs terechtkunnen met de benodigde documenten van klanten, zoals salarisstroken en taxatierapporten.

Ze kunnen zowel een nieuwe aanvraag als een lopende aanvraag erdoorheen jassen. „In het geval van een nieuwe aanvraag geven we het voorlopige rente-aanbod en, als de documenten goedgekeurd worden, het definitieve akkoord in een keer. De adviseur kan ondertussen bij wijze van spreken een glaasje glühwein drinken”, legt Luiten uit.

Volgens hem zijn de meest bankloketten al dicht, waarmee mensen die onder de huidige leennormen een hypotheek moeten afsluiten, in de problemen kunnen komen. Volgend jaar kan bijvoorbeeld nog maar 100% van de woningwaarde worden geleend in plaats van 101%. „Dit gaat ook echt op 1 januari in”, zegt Luiten.

Vorige jaar gold nog een overgangstermijn bij de jaarwisseling. In het nieuwe jaar hadden mensen nog een maand de tijd om de hypotheek rond te krijgen onder de oude leennormen als zij die in het oude jaar hadden aangevraagd. Dit jaar is het anders. Eerst was er geen sprake van een overgangstermijn, toen weer wel en uiteindelijk weer niet.