Opnieuw renteverhoging Noorse centrale bank

Het is al de vierde renteverhoging in een jaar. De rentestap kwam voor veel economen onverwacht, al had Norges Bank in juni al wel gezegd dat er nog een verhoging kon komen dit jaar. Door de rente te verhogen wil de centrale bank oververhitting van de economie voorkomen en de inflatie beteugelen.

Norges Bank zei dat de rente de komende periode waarschijnlijk op het huidige niveau zal blijven.