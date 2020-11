Museumpaleis als illusie

Prins Willem-Alexander arriveert in 2007 voor paleis Het Loo met zijn gezin, voor de viering van zijn 40ste verjaardag. Als is het paleis geen koninklijke buitenplaats meer, nog steeds kan de koninklijke familie er gebuik van maken. Ⓒ Foto Paleis Het Loo

Op de bouwplaats van Het Loo in Apeldoorn is moeilijk voor te stellen dat dit ooit weer een 17e-eeuws paleis wordt. In de zalen zijn de bakstenen muren zichtbaar, waar straks luisterrijke betimmeringen, wandbespanningen en schilderingen terugkomen. Maar wel een beetje anders dan voorheen, net als bij vorige opknapbeurten.