Analyse: Begrijpt Hudson’s Bay de veranderende consument?

Ⓒ ANKO STOFFELS

De klanten zijn terug in de winkelstraat. De crisis is voorbij, juichen retaildeskundigen donderdag in een verhaal van persbureau ANP. Wat een misverstand! De retail kraakt in zijn voegen door de voortdenderende digitalisering. Het gedrag van klanten verandert zo snel dat retailers nauwelijks in staat zijn om daar op in te spelen, schrijft Wijnand Jongen in zijn lezenswaardige boek over de toekomst van de retail. Vraag het maar aan warenhuis Hudson’s Bay dat nog maar net in ons land is geland.