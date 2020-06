’Dividend Shell voorlopig niet omhoog’

Shell kondigde eind april aan zijn kwartaaldividend met twee derde te verlagen tot $0,16, in reactie op de forse daling van de olieprijzen door de coronacrisis en een prijzenoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland.

De overige grote energiemaatschappijen handhaafden hun dividend wel. ING concludeert zodoende dat Shells overweging zich om te vormen tot een groener elektriciteitsbedrijf heeft meegespeeld bij de dividendbeslissing.

ING taxeert een winstdaling per aandeel van vier vijfde tot $0,35 in 2020, waarna hogere olieprijzen en kostenverlagingen voor een herstel tot $1,04 in 2021 moeten zorgen. Voor 2022 wordt een verdere verbetering tot $1,50 voorzien. De bank gaat ervan uit dat het dividend in deze drie jaar op $0,64 gehandhaafd blijft.

ING komt tot een koersdoel van €16,50 en hanteert een houdadvies.