Retailreus Amazon pakt record in coronatijd

Het aandeel Amazon werd 5,3% meer waard op $2283, een stevige aanscherping van de vorige top die halverwege februari werd neergezet van $2170.

Amazon plukt de vruchten van de aanhoudende animo bij bedrijven en consumenten om vanwege de beperkende maatregelen in veel landen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan online producten aan te schaffen.

De online retailgigant heeft deze week nog eens honderden medewerkers aangesteld om de golf van aankopen het hoofd te bieden. Eerder werd al besloten om tijdelijk de eigen bezorgdienst stil te leggen om zo werknemers elders in het bedrijf te gaan helpen.

Voor topman Jeff Bezos legt de goede gang van zaken van zijn bedrijf op Wall Street geen windeieren. Als één van de weinig superrijken is zijn vermogen dit jaar toegenomen, waarmee zijn eerste plek op de rijkenlijst is verstevigd.

Bij de presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal zal Amazon naar verwachting ook opgewekt naar de toekomst kijken. Op 23 april geeft het online winkelbedrijf inzage over zijn prestaties in het eerste kwartaal.

Wim Zwanenburg, beursexpert bij vermogensbeheerder Stroeve & Lemberger, benadrukt dat Amazon de wind in de rug heeft doordat techfondsen baat hebben bij de versnelde digitaliseringsslag. Ook wijst hij er op dat het bedrijf een sterke balans heeft en een goede kaspositie.