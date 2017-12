Trump versoepelt regels oliewinning op zee

President Donald Trump Ⓒ Archief

De Amerikaanse president Donald Trump wil de strenge regels voor de winning van olie en gas op zee versoepelen. Deze werden door zijn voorganger Barack Obama onlangs ingevoerd in een reactie op de ramp met BP-platform Deepwater Horizon in 2010. Door een lek stroomden destijds miljoenen vaten olie in zee met verregaande gevolgen voor mens en natuur.