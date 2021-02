China wil defensiesector VS schaden met exportbeperkingen

Peking zou bestuurders van mijnbouwbedrijven hebben gevraagd hoe erg bedrijven in Europa en de VS, en dan vooral uit de defensie-industrie, getroffen zouden worden als China de export van de zeldzame aardmetalen zou beperken. Daarbij zou onder meer de vraag zijn gesteld of de productie van gevechtsvliegtuig F-35 in de problemen zou komen zonder de uit China afkomstige metalen. Ook wil Peking weten of de VS alternatieven hebben of de metalen snel kunnen produceren, meldt de krant.

Er bestaan zeventien verschillende zeldzame aardmetalen die cruciaal zijn voor bijvoorbeeld windmolens, elektrische auto's maar ook voor defensietoepassingen als straalmotoren, satellieten en stuursystemen voor raketten. In iedere F-35 zou zo'n 417 kilo aan dergelijke materialen zitten.

De Chinese regering heeft vorige maand richtlijnen voor de sector geschetst. Daarin wordt voorgesteld dat het land de exploratie en verwerking van zeldzame aardmetalen beperkt of opschort om de natuurlijke hulpbronnen te behouden en het milieu te beschermen. China is volgens de krant goed voor 80 procent van de wereldwijde voorraad van de metalen.

De Chinese stap volgt op verslechterende betrekkingen met de VS en een opkomende technologieoorlog tussen de twee landen. De regering-Trump heeft geprobeerd het voor Chinese bedrijven moeilijker te maken om gevoelige Amerikaanse technologie, zoals hoogwaardige halfgeleiders, in te voeren. Zijn opvolger Joe Biden heeft laten weten dat bepaalde exporten zullen worden worden beperkt, maar ook dat nauwer zal worden samengewerkt met bondgenoten.