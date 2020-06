Verliesje Dow bij opening, techaandelen winnen

De Dow Jones-index noteerde een fractie verlies bij 25.588 punten. De S&P500 en de Nasdaq stegen beide met 0,2%.

De stemming onder beleggers op Wall Street ondervindt wat druk door zorgen over de stijgende coronabesmettingen in een aantal Amerikaanse staten en de spanningen tussen de Verenigde Staten en China over Hongkong.

Sinds april wist de breed samengestelde S&P 500 een stijging van circa 18 procent te boeken, geholpen door de steunmaatregelen van overheden tegen de coronacrisis en de versoepeling van de lockdownmaatregelen in veel landen. Ten opzichte van begin dit jaar staat de graadmeter nog altijd ongeveer 5 procent lager.

In staten als Californië, Florida en Texas neemt het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus sterk toe, na versoepeling van lockdownmaatregelen. Onder andere in Texas trapt de gouverneur nu op de rem met de verdere heropening van de economie.

Zorgen Hongkong

Het Chinese Volkscongres heeft ingestemd met de veiligheidswet voor Hongkong, waarmee China volgens critici pro-democratische betogers in Hongkong wil muilkorven. De VS hebben nu een begin gemaakt met het schrappen van de bijzondere status van Hongkong in de Amerikaanse wetgeving. Peking heeft gezegd tegenmaatregelen te nemen.

De aandacht gaat ook uit naar voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve die gaat spreken in het Amerikaanse Congres. In een vooraf gepubliceerde verklaring zei Powell dat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie buitengewoon onzeker zijn. Ook minister van Financiën Steven Mnuchin zal verschijnen in het Congres.

Verder verwerken beleggers verschillende macro-economische gegevens zoals cijfers over de Amerikaanse huizenprijzen en de industriële bedrijvigheid rond Chicago. Onderzoeksbureau Conference Board komt met gegevens over het consumentenvertrouwen in de VS, dat in juni naar verwachting is verbeterd.

Hogere opening chipsector

Bij de bedrijven lijkt chipproducent Micron Technology hoger te gaan openen, dankzij beter dan verwachte omzetverwachtingen vanwege een sterke vraag naar chips voor datacenters en notebooks. Branchegenoot Xilinx kwam ook met opbeurende prognoses.

Uber Technologies staat eveneens in de schijnwerpers. Het bedrijf achter de taxi-app en maaltijdbezorgdienst Uber Eats zou de Amerikaanse maaltijdbezorgonderneming Postmates willen overnemen voor 2,6 miljard dollar.

Boeing lijkt een stap terug te doen na de flinke winst van maandag. Norwegian Air schrapt een bestelling van 92 Boeing 737 MAX-vliegtuigen en vijf 787 Dreamliners. Bovendien probeert de Noorse luchtvaartmaatschappij compensatie voor eerdere betalingen te krijgen.

De maker van sport- en yogakleding Lululemon Athletica kondigde aan de start-up voor fitnessapparatuur Mirror te kopen voor 500 miljoen dollar. Mirror maakt een soort slimme spiegel met camera's en luidsprekers zodat je thuis live fitnesslessen kan volgen.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 2,3 procent hoger op 25.595,80 punten. De S&P 500 steeg 1,5 procent tot 3053,24 punten en technologiebeurs Nasdaq won 1,2 procent tot 9874,15 punten.