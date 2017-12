Apple verlaagt prijs vervangen batterij

Vanaf januari reduceert het concern de kosten voor een nieuwe batterij in een bestaand toestel van $79 naar $29. Het gaat om de iPhone 6 en in iPhone 6s-modellen, ook in Nederland.

Claims

Apple reageert met de tegemoetkoming op grote ophef vorige maand onder gebruikers wereldwijd. Die beschuldigden Apple ervan de batterij bewust trager te maken om consumenten aan een nieuwe en duurdere iPhone te krijgen. Daarop volgenden collectieve schadeclaims van consumenten in Frankrijk, Israël en de Verenigde Staten.

Het bedrijf ontkende de aantijgingen stellig. Volgens het bedrijf waren er „veel misvattingen”. Apple zou nooit de levensduur „van enige Apple-product” beperken. „Plotselinge, onverwachte uitvallers zijn onacceptabel”, aldus Apple.

Excuses

Maar het technologiebedrijf kwam, bij uitzondering, met publieke excuses. Het erkende dat het de snelheid van zijn oudere smartphones via het nieuwe software systeem heeft verlaagd om massale uitval bij piekdrukte, bijvoorbeeld bij het spelen van games, en veel kou te voorkomen.

Apple probeert ,,het vertrouwen terug te winnen van iedereen die aan Apples intenties heeft getwijfeld”, meldde het in een verklaring. Volgend jaar komt Apple met een vernieuwing van zijn software IOs-programma, zodat consumenten doorlopend de prestatie van de batterijen kunnen blijven volgen.

Beleggers maken zich niet druk: het aandeel Apple sloot donderdagavond 0,3% hoger.