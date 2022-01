Beursblog: Azië onder druk, AEX-future hoger

De aandelenbeurzen in Azië staan vanochtend overwegend lager, in aanloop naar de belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten later deze week. Het Damrak lijkt wel duidelijk hoger te gaan openen, geholpen door het herstel van de Nasdaq op maandag.