DSM schrapt 170 Nederlandse arbeidsplaatsen

Bij de divisie materialen in Sittard/Geleen worden 120 arbeidsplaatsen geschrapt, waarvan ongeveer tachtig gedwongen ontslagen. Deze banenreductie is onderdeel van een herstructurering die al veel eerder is ingezet, laat een woordvoerder weten. „Doel ervan is de groeimogelijkheden van Materials te vergroten. Daarbij moeten we met innovaties dichter bij de klant komen te staan, wat uiteindelijk een jaarlijkse besparing van tussen de €25 en €30 miljoen moet oploveren.”

Door de coronacrisis zijn de veranderingen wel versneld doorgevoerd, erkent de woordvoerder. Zo lijdt de kunststoffenproductie onder de malaise in de auto-industrie.

DSM heeft twee jaar geleden een langlopend sociaal plan opgesteld met vakbond FNV. De bond klaagde op de regionale zender 1Limburg dat het chemieconcern de afspraken misbruikt om aan de lopende band mensen de laan uit te sturen. Een woordvoerder stelt echter dat de ondernemingsraad al veel eerder positief heeft geadviseerd over de reorganisatie.

Bij de afdeling biotech op de DSM-locatie in Delft verdwijnen nog eens vijftig banen. De woordvoerder benadrukt dat dit een heel ander herstructureringsprogramma is. „Het is nog onbekend om hoeveel gedwongen ontslagen het hier precies gaat en wat voor besparing dit oplevert. De ondernemingsraad moet hier nog wel advies over geven.”