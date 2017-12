Apple ’dwingt’ topman in privéjet

Tim Cook, die sinds 2011 het bedrijf van Steve Jobs leidt, heeft het geld niet nodig. Hij verdiende vorig jaar, inclusief bonus en aandelenpakket, $102 miljoen. Zijn bonus nam dankzij goede prestaties met 74% toe.

Efficiency

De iPhonemaker meldde bij de Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission dat Cook „in het belang van veiligheid en efficiency” en zijn grote bekendheid in het privévliegtuig wordt gezet. In totaal kostte de persoonlijke beveiliging van Cook $224,216, aldus de melding bij de beurswaakhond SEC.

Onder Cook is het bedrijf sinds 2011 met 200% in waarde toegenomen, en bezit het bedrijf een oorlogskas van $250 miljard. Dit jaar won Apple 37% op de beurs.

Tegenvallers

Apple zal enkele tegenvallers moeten verwerken. Het bedrijf meldde kosten voor vervanging van tragere iPhone 6-batterijen te verlagen. Daarnaast meldden Taiwanese media dat Apple de verwachtingen voor de verkopen van zijn iPhone X zal terugschroeven.