Forse winst- en omzetgroei voor noten- en zadenreus Acomo

Netto verdiende de aan Euronext Amsterdam genoteerde handelsonderneming in specerijen, noten, eetbare zaden, theesoorten en voedingsingrediënten €28,6 miljoen. Dat was vorig jaar €16,3 miljoen.

Smallcapfonds Acomo, een van de oudste beursgenoteerde bedrijven in Nederland, meldt donderdag nabeurs een winststijging per aandeel van €0,66 naar €1,08.

Bekijk ook: Coronacrisis voedt vraag naar gezond

Onder Acomo vallen de handelshuizen Catz International, Van Rees (theel), Red River (zaden). Directeur Allard Goldschmeding zegt ’uitermate tevreden’ te zijn over de groei van de hele groep.

Ⓒ ROEL DIJKSTRA

Uitbreiding

Acomo ging in 1908 als de naam Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam naar de beurs. Het in Rotterdam gevestigde handelshuis, dat vorig jaar €707 miljoen jaaromzet boekte, breidde afgelopen jaren onder Goldschmedig gestaag uit. Inmiddels claimt het leidend te zijn in de handel in thee en eetbare zaden.

Bekijk ook: Acomo doet goede zaken in coronatijd

Het handelsbedrijf profiteerde afgelopen halfjaar van stijgende prijsniveaus voor zijn beangrijkste producten. Alle onderdelen boekten hogere winsten, meldt Goldschmeding.

Vanwege de opslagcapaciteit en contacten Azïe, Afrika, Europa en Noord-Amerika, kan het voor zijn klanten de prijsschommelingen van producten over een groot aantal maanden opvangen.

In 2006 kreeg Acomo het Nederlandse handelshuis Tefco EuroIngredients in handen. Daarna werd in 2009 het Belgische grondstoffenbedrijf Snick EuroIngredients gekocht.

Acomo nam in 2011 voor zo’n €100 miljoen de thee- en zadenactiviteiten over van de Van Rees Group en Red River Group van Deli Maatschappij. Eind vorig jaar kwam daar Tradin Organic bij, dat volgens Goldschmeding ’in lijn met onze verwachtingen’ presteerde.

Bekijk ook: Handelshuis Acomo slaat slag met leverancier biologische ingrediënten

Dankzij de goede financiële prestaties kon Acomo €20 miljoen aflossen op de lening van oorspronkelijk €150 miljoen voor de overname van Tradin Organic van het Canadese SunOpta. De overname kostte €330 miljoen in totaal en was daarmee een van de grootste in de geschiedenis van de handelsgroep.

Voor publicatie van de halfjaarcijfers had Acomo een marktwaarde van €672.99 miljoen.