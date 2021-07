NPM Capital bekijkt nieuwe stappen: minder dan 80% aandelen ICT Group aangemeld

Een voorwaarde van het consortium om het bod op ICT Group onvoorwaardelijk gestand te doen was dat minimaal 80% van alle aandelen in het Nederlandse IT-bedrijf zou zijn aangemeld. NPM benadrukte in een reactie om tot uiterlijk 28 juli de tijd te nemen om met nieuwe stappen naar buiten te komen.

Het consortium had eerder deze maand nog zijn bod op ICT Group opwaarts bijgesteld naar €14,90 per aandeel (inclusief dividend). Een verhoging van €0,40 in vergelijking met het bod dat in maart werd uitgebracht. De top van de IT-dienstverlener had zich al achter de bieder geschaard.

Het in Rotterdam gevestigde bedrijf telt ongeveer 1500 werknemers. Het is in een groot aantal Europese actief, waaronder België, Frankrijk, Duitsland, Bulgarije en Zweden.