Werkgevers bepalen portemonnee

Al een paar maanden kijken werknemers en het kabinet verwachtingvol naar het bedrijfsleven. Zelfs premier Rutte heeft laten weten dat het wat hem betreft aan de werkgevers is om de koopkracht aan te slingeren. In andere woorden: de lonen mogen nu wel een keer fors omhoog. Het Centraal Planbureau gaat in de meest recente raming uit van 2,2%, FNV en CNV eisen „waar mogelijk” minstens 3%.

Werkgevers hebben zich tot nu toe van een wat zuiniger kant laten zien. In de cao’s die in oktober zijn afgesloten, stijgen de lonen met 1,94%, aldus het AWVN, de instelling die de cao-lonen bijhoudt. Het gemiddelde over de eerste tien maanden van 2017 staat daarmee op 1,7%, nog best wat minder dus dan het CPB verwacht.

Uit Den Haag zal de koopkrachtstijging volgend jaar niet komen. Rutte III is nog maar net begonnen met regeren, en moet dus nog veel belastingmaatregelen door het parlement loodsen. Toch zijn er een paar zaken die veranderen. Veelverdieners krijgen een beetje respijt omdat de vierde belastingschijf €995 later begint en een iets lager tarief kent. Aan de onderkant van de loonladder stijgt de zorgtoeslag harder dan de zorgpremie.

Bijna alle gepensioneerden missen weer een jaartje indexatie van hun oudedagsvoorziening: de prijzen gaan naar verwachting met 1,5% omhoog, maar tegenover die inflatie staat geen hogere uitkering. De AOW gaat wél omhoog, zoals elk halfjaar. Wie helemaal geen aanvullend pensioen heeft, gaat er daardoor in elk geval niet op achteruit.

Wat doet uw koopkracht in 2018? Hieronder de verwachtingen van minister Koolmees (Sociale Zaken). Is de graphic niet (goed) te zien? Klik dan hier.

De grote koopkrachtklappers komen overigens niet terecht bij mensen die het hele jaar dezelfde baan hebben en in wiens leven er verder ook niets verandert. Een baan krijgen of verliezen, gaan samenwonen, trouwen en kinderen krijgen hebben allemaal een veel groter effect op de koopkracht.