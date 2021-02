Thyssenkrupp en Liberty Steel niet eens over overname staaltak

ESSEN (AFN/DPA) - Gesprekken tussen het Duitse industrieconcern Thyssenkrupp over de overname van zijn staaldivisie door het Britse Liberty Steel zijn gestaakt. Volgens de Duitsers was er geen uitzicht op een overeenkomst, waarop de onderhandelingen zijn gestopt.

Liberty Steel bracht eerder een bod uit op de verlieslatende staaltak van het Duitse industrieconcern. Geruchten over een eventuele deal zorgden eerder op de aandelenbeurzen voor een koerssprong voor het aantal Thyssenkrupp. De Duitsers hebben altijd gezegd dat alle opties op tafel lagen, waaronder ook het behoud van het onderdeel.

Thyssenkrupp gaat gebukt onder de coronacrisis en de moeizame marktomstandigheden in de staalindustrie door de virusuitbraak. Het concern zag eerder nog een fusie van de Europese staalactiviteiten met die van Tata Steel stuklopen door bezwaren van de Europese Commissie. Daarna bleven de Duitsers kijken naar mogelijkheden om alsnog afstand te doen van de staalactiviteiten.

Thyssenkrupp zegt nu in de eigen staaltak te willen investeren. Het bedrijf kondigde aan 700 miljoen euro in zijn staaldivisie te steken, met specifieke plannen om de fabrieken in Bochum en Duisburg te moderniseren voor de behoeften van de auto-industrie. Sommige divisies worden wel uitgefaseerd.

Vooralsnog wil het niet vlotten met de Europese staaldeals. Het Zweedse SSAB zag eerder al af van een overname van de Nederlandse divisie van Tata Steel.