Aandeel GameStop in anderhalf uur verdubbeld

Financieel

Tech gooit opnieuw roet in het eten bij neergang AEX

De AEX moest bij grillige handel onder druk van techfondsen opnieuw flink terrein prijsgeven, al was het verlies eerder op de dag nog veel groter. Fed-voorman Powell gaf met zijn verwachting over een aantrekkende Amerikaanse economie later dit jaar een steun in de rug om de schade te beperken. Uniba...