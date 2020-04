Denen laten eindelijk schaar zetten in coronakapsel

Het loopt gelijk storm bij de kapsalons in het Scandinavische land doordat iedereen tegelijkertijd af wil van zijn of haar coronakapsel. In de komende twee weken zijn veel kappers al volgeboekt.

De Deense kappers moeten zich houden aan strikte hygiëne-voorschriften. Na iedere knipbeurt moeten ze de kam en schaar gelijk reinigen. Verder wordt er geen koffie geserveerd en zijn tijdschriften taboe.

In ons land wordt met spanning uitgekeken naar de persconferentie van Rutte die morgenavond om 19.00 uur staat gepland. Mogelijk mogen ook Nederlandse kappers binnenkort weer de schaar ter hand gaan nemen.