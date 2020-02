Drukte bij drogisterijen nu coronavirus nadert

Kruidvat laat weten dat er daar vijf keer zo veel handgel en twee keer zoveel zeep wordt verkocht dan normaal. De drogisterijketen kampt nog niet met tekorten. „Dat komt omdat we een paar weken geleden al extra hebben ingeslagen”, zegt een woordvoerder. Ook DA geeft aan dat het hard gaat met de desinfecterende handgel en de zeep.

„Wij merken ook dat het steeds lastiger wordt om die artikelen te krijgen. Met mondkapjes is het al haast onmogelijk.” Beide drogisterijen geven aan dat zij verder nog geen run zien op zaken als aspirine, paracetamol of toiletpapier. Een zegsvrouw van Etos kan nog niet aangeven of die keten met extra drukte te maken heeft en welke producten er meer worden verkocht.

Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) heeft weinig zicht op de verkopen van leden. „Wij leggen onze leden vooral uit welke adviezen zij aan klanten moeten geven. Daarbij houden wij ons aan de RIVM-richtlijn. Wij merken dat er meer interesse en bezorgdheid ontstaat naarmate het virus dichterbij komt.”