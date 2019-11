'Mooi windproject voor Boskalis'

De marktvorsers schatten de contractwaarde in tussen 200 miljoen en 230 miljoen euro. Verder benadrukken de kenners dat het belangrijk is dat Boskalis zich in de Taiwanese markt mengt, waar veel groei te behalen is. De analisten verwachten daarnaast dat het kraanschip Bokalift 2, dat ingezet wordt voor het Taiwanese project, binnen twee jaar operationeel is.

KBC handhaaft zijn accumulate-advies op Boskalis en houdt vast aan de richtprijs van 22 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.40 uur 0,6 procent lager op 19,82 euro.