Shell-topman over rechtszaak: ’Vastberaden de uitdaging aan te gaan’

Amsterdam - Shell hulde zich twee weken in stilzwijgen, maar topman Ben van Beurden heeft woensdag dan toch gereageerd op de uitspraak in de zaak die Milieudefensie aanspande tegen het olie- en gasbedrijf. Die resulteerde in een door de rechtbank Den Haag opgelegd vonnis dat Shell verplicht in 2030 45% minder CO2 uit te stoten.