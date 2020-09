Verjaardagskiekjes van Japanse prins (14)

De jarige prins met zijn vader in het park bij hun huis. Ⓒ Foto REUTERS

De Japanse overheid vierde de 14e verjaardag van prins Hisahito afgelopen weekeinde met de verspreiding van enkele foto’s. De jongen, tweede in lijn voor het keizerschap, is op het keizerlijk landgoed Akasaka in Tokyo te zien met zijn vader prins Akishino, de eerstvolgende voor de chrysantentroon.