’Spanje wil EU-steunfonds van €1,5 biljoen’

Dat schrijft de Spaanse krant El País op basis van een intern document van de regering in Madrid. De Spaanse premier Pedro Sánchez wil het voorstel officieel doen tijdens een EU-top later deze week.

Het coronafonds zou gevuld moeten worden door de 27 EU-landen, die daarvoor eeuwigdurende staatsobligaties zouden moeten uitgeven. Dat zijn obligaties zonder vaste looptijd waar de landen tot het moment dat ze erop aflossen jaarlijks rente voor moeten betalen. Het geld dat landen uit de pot zouden krijgen, moet gaan gelden als een overdracht en is geen schuld.

Spanje wordt waarschijnlijk zwaar getroffen door het coronavirus omdat de toerismesector harde klappen krijgt. De Spaanse nationale bank publiceerde een worstcasescenario waarin wordt uitgegaan van een krimp van de economie met 12,4 procent. De werkloosheid, die met 14 procent al tot de hoogste van de Europese Unie behoort, zou tot 21,7 procent kunnen stijgen.

Voorschot

Ondertussen nam ook de Italiaanse premier Giuseppe Conte een voorschot op de EU-top door op te roepen voor 1,5 biljoen euro aan gezamenlijke staatsleningen uit te geven, de zogenoemde eurobonds of coronabonds.

Hij waarschuwde dat economische neergang in Italië ook effect heeft voor andere landen. „Onze economische systemen zijn verbonden”, zei hij in een interview in de Süddeutsche Zeitung. „Als één land problemen heeft, ontstaat er een domino-effect en dat moeten we absoluut vermijden.” Volgens Conte is er behoefte aan de „volledige slagkracht” van de Europese Unie en zijn daarvoor eurobonds noodzakelijk.