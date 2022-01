UWV ruim €2 miljard minder kwijt aan uitkeringen

De uitkeringsinstantie stelt in de Januarinota dit jaar naar verwachting in totaal €21,7 miljard uit te geven aan uitkeringen. Een groot deel gaat naar de arbeidsongeschiktheids- en Ziektewet-uitkeringen, waar respectievelijk €14,3 miljard en €3,8 miljard aan worden uitgegeven.

In 2021 zijn de totale uitkeringslasten nagenoeg gelijk gebleven aan 2020, terwijl eerder werd uitgegaan van een stijging van €1 miljard over het afgelopen jaar. In 2022 stijgen de totaal geraamde uitkeringslasten met €432 miljoen, tegen een eerder verwachte stijging van €1,4 miljard. De huidige schattingen zijn ruim €2 miljard lager dan in de Juninota werd verondersteld, meldt het UWV.

Belangrijke rol

Zowel in 2021 als in 2022 nemen bij de arbeidsongeschiktheidswetten (WIA en Wajong) en bij de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (Wazo) de lasten toe. De grootste dalingen worden gezien bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en WW. De NOW-regeling van de overheid en het krachtige economische herstel spelen volgens bestuurslid Johanna Hirscher van het UWV een belangrijke rol bij de lagere WW-uitkeringslasten.

Vorig jaar werd €616 miljoen minder uitgegeven aan WW-uitkeringen dan een jaar eerder, terwijl rekening werd gehouden met een stijging van €400 miljoen. De WW-uitkeringslasten zullen volgens het UWV in 2022 verder dalen met €430 miljoen. Vergeleken met de eerdere prognose voor 2022 komt de WW daarmee ruim €2,1 miljard lager uit.

NOW

Sinds april 2020 voert het UWV de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uit met als doel het zo veel mogelijk voorkomen van werkloosheid als gevolg van de coronacrisis. Gezien de huidige economische situatie en het achteraf vaststellen van de definitieve subsidie is het volgens de uitkeringsinstantie lastig de totale uitgaven voor de NOW te voorspellen. Geschat wordt dat deze uitkomen op €14 miljard euro voor 2020, €6,6 miljard voor 2021 en €2,3 miljard voor 2022.