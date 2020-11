‘Verkopen online winkels door dak heen op Black Friday’

De online bestedingen lagen volgens Klarna op de dag van het koopjesfeest een uur na middernacht maar liefst 84% hoger in vergelijking met een jaar eerder. In het eerste uur van Black Friday was er al gelijk sprake van topdrukte bij de webshops. Vooral producten in de categorieën elektronica, entertainment en gezondheid vlogen over de digitale toonbank heen.

De week in de aanloop naar Black Friday liet ook al een grote stroom van kooporders zien bij online winkels, zo meldt Klarna. Van maandag tot en met donderdag was er volgens de betaaldienst een recordstijging met bijna een verdubbeling van de verkopen via internet.

In de voorbije jaren heeft Black Friday dat is komen overwaaien vanuit Amerika aan populariteit gewonnen. Voor steeds meer Nederlanders is het koopjesfestijn de aftrap om de slag te staan in de aanloop naar de viering van Sinterklaas en Kerstmis. Vanwege de tweede coronagolf is de nadruk bij consumenten nog meer komen te liggen om de aankopen in een digitale omgeving te doen.