Zo hoog is het inkomen van de gemiddelde huizenkoper

Amsterdam - In juli werden maar liefst 33.000 hypotheken aangevraagd via Hypotheken Data Netwerk (HDN), waar vrijwel alle grote aanbieders van hypotheken bij zijn aangesloten. Dat is het hoogste aantal van dit jaar. Het inkomen van de aanvragers is ook nog nooit zo hoog geweest.

Starters op de woningmarkt hebben een gemiddeld inkomen van €79.000. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images/Maskot