'Vlakke opening Wall Street na verliesbeurt'

New York - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting nagenoeg vlak, daags nadat opmerkingen van centralebankpresident Jerome Powell de belangrijkste graadmeters flink lager zetten. Beleggers op Wall Street krijgen daarnaast een stroom aan kwartaalcijfers te verwerken, waaronder die van Verizon, Kellogg en General Motors.