Duur nep-politienummer uit de lucht gehaald

Dat heeft de consumentenwaakhond woensdag bekendgemaakt.

De dienst schakelde bellers tegen betaling door naar de politie. Achteraf werden zij echter geconfronteerd met hoge kosten.

Schadelijk

„Dat is natuurlijk schadelijk voor de beller, want die is duurder uit dan nodig. Maar ook de politie heeft hier last van. We beschermen mensen tegen misleiding bij het gebruik van doorschakeldiensten, daarom grijpen we in.”

De aanbieder heeft de dienst inmiddels beëindigd. Het aanbieden van doorschakeldiensten is niet verboden, maar het moet in de advertenties en op de websites wel heel duidelijk zijn wie de aanbieder is, wat de dienst inhoudt en wat de kosten zijn.

Kosten gesprek

Zodra iemand naar een doorschakeldienst belt, moet de beller te horen krijgen wat de identiteit van de aanbieder is, dat er sprake is van een doorschakeldienst en wat de kosten zijn per minuut of per gesprek.

Wie de politie wel wil bellen, maar geen spoedgeval heeft, kan het nummer 0900-8844 (0900-TUIG) bellen. Dit kost 2,8 cent per minuut, met een starttarief van 9,51 cent.