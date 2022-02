Beursblog: techaandelen trekken AEX omlaag

Financieel

Beursblog: Dow sluit lager ondanks forse inlooprace

In New York is de Dow Jones dinsdagavond toch lager gesloten, evenals de S&P 500 en de Nasdaq. De Dow-barometer herwon overdag kracht, steeg 800 punten, maar liet de winst uiteindelijk glippen bij 0,2% daling. Nabeurs meldt Microsoft 20% omzetgroei. De AEX is dinsdagmiddag wel met winst net onde...