Beursblog: Wall Street op dreef met steun Apple; Pfizer slikt flink verlies

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Op Wall Street komt dinsdag de stemming er goed in na een rustig begin. Beleggers in de VS stappen vooral in bij Harley Davidson. Apple ligt ook goed in de markt. Pfizer maakt een terugtrekkende beweging.