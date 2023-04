Premium Het beste van De Telegraaf

’Kunstonderwijs voor alle basisscholieren’

Door Pieter Klein Beernink

Masha Trebukova (r.) voor een van haar werken met Mirjam de Blécourt. Ⓒ Foto De Telegraaf

Het was een zeer exclusief samenzijn op het majesteitelijke horeca-landgoed Parc Broekhuizen in Leersum. Toch zullen velen zich hier gaan thuisvoelen, als er inderdaad kunstonderwijs komt voor alle basisscholieren in het land, ofwel: voor iedereen.