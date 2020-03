Gedupeerde horeca vraagt kabinet €5 miljard steun

Dat blijkt uit de aanvraag van zondagmiddag. ’s Middags maakte het kabinet bekend dat alle horeca, scholen en sportclubs vanaf 18 uur vandaag tot 6 april verplicht dicht gaan in strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

De branchevereniging stelt dat de omzet voor heel dit jaar met zeker 50% zal teruggelopen.

Het kabinet moet vooral snel duidelijkheid bieden om faillissementen te voorkomen, aldus de brancheclub.

„Door de nieuwe overheidsmaatregelen loopt het omzetverlies snel op en komen veel horecaondernemers direct in acute liquiditeitsproblemen”, stelt Koninklijke Horeca Nederland over het gebrek aan inkomsten. Hun vaste lasten lopen voorlopig door, terwijl de inkomsten volledig zouden wegvallen.

Bezorgmaaltijden

Volgens de verenigde horecabedrijven is het kabinet bij zijn verbod van zondag nog niet duidelijk genoeg over de ’(on)mogelijkheden van maaltijd afhalen en bezorgen’.

De problemen werden afgelopen week steeds groter. Vanaf het moment dat het kabinet Rutte allerlei reisbeperkingen adviseerde en dwingend suggereerde om thuis te blijven zakten inkomsten in. Ondernemers vragen om een snelle werktijdverkortingsregeling.

Als de vergunning er komt, dan moet de ondernemer direct een voorschot kunnen krijgen, aldus de horecasector. Dan kan de definitieve afrekening telkens na zes weken gebeuren.

Restaurants, hotels en cafés zouden direct uitstel van betaling van de aanslagen voor inkomstenbelasting moeten krijgen.