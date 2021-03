Aspergestekers gezocht!

,,We hebben een groep uit Roemenië, die nog in quarantaine zit”, zei Susan Martens uit Tienray, één van de grootste aspergetelers van het land. ,,Zo’n 140 man hebben we nu bij elkaar voor de oogst. Maar vorig jaar hadden we er 350 nodig. Het werd ieder jaar al lastiger om mensen te krijgen.” Bij gebrek aan handen op het veld moest zij vorig jaar hele bedden met asperges laten opschieten, waardoor de groente verloren ging.

Susan Martens (l.) en Sharon. Ⓒ Foto De Telegraaf

Zij was met chef-kok René Brienen uit Well meegekomen naar Amsterdam. ,,Je moet toch wát?” zei de patron-cuisinier van Brienen aan de Maas (*) achter een motor met barbeque-zijspan. Opgewekt stond hij aan de gracht zijn eerste asperges van de koude grond te grillen. Andere jaren trok hij met Limburgse chefs van de bougondische Confrérie de l’Asperge naar de randstad om grote partijen van hun ’witte goud’ te voorzien. Nu biedt hij vanuit zijn gesloten zaak speciale aspergedozen aan, met extra lekkernijen erbij.

Huub Stapel kroop even op de motor. Ⓒ Foto De Telegraaf

In Amsterdam voorzag hij verraste voorbijgangers van asperges met ham, samen met meesterkok Michèl Lambermon, culinair directeur bij Green Egg Europa. ,,Wij hebben het heel erg druk”, zei Lambermon over de kostbare barbeques. Acteur Huub Stapel fietste langs, die vanaf 14 mei in de Netflix-serie Ferry is te zien, samen met actrice Monic Hendrickx. Hij stapte af om wat gegrillde asperges mee te eten, en maakte kennis met Sharon Martens, aspergekoningin van de Confrérie. ,,Nog twee weken”, zei ze met haar hand op buik, ,,het wordt een jongen.” Met pretogen zei Stapel: ,,Je hóeft hem natuurlijk niet Huub te noemen. Maar ik zou het wel héél erg waarderen!”

Bloemiste Nelly de Leeuw met René Brienen op de Keizersgracht. Ⓒ Foto De Telegraaf

Temidden van de gezelligheid op straat stapte ook bloemiste Nelly de Leeuw van haar fiets, waarna zij meteen een bos asperges van René Brienen in de hand geduwd kreeg. ,,Die eet ik thuis meteen op!”, reageerde ze. Sandra Ysbrandy was gewaarschuwd over de komst van de Limburgse popup-gastvrijheid. Zij is bekend van tv-programma Kook mee met Max: ,,Ik zou asperges maken met Hollandse garnalen en een saus van boter en eigeel. Dat is helemaal niet ongezond. Dierlijk vet heb je nodig!”

Sandra Ysbrandy met Luc Kusters. Ⓒ Foto De Telegraaf

Luc Kusters, patron-cuisinier van restaurant Bolenius (*), liep langs en bekende: ,,Ik verwacht eigenlijk een groene ster te krijgen, voor duurzaamheid.” Maandag reikt Michelin eventuele nieuwe sterren uit. ,,Dat zou ik bijna liever hebben dan een tweede ster.”

