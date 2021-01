Economisch herstel VS uit koers geslagen

Die zwakte is voor de Fed nog geen reden om in actie te komen. Er werden geen renteverlagingen of veranderingen in het obligatie-opkoopprogramma aangekondigd. Die waren ook niet verwacht.

Later vanavond geeft Fed-voorzitter Jerome Powelle een toelichting op het rentebesluit. Hij zal vooral gevraagd worden wat de Fed op de iets langere termijn gaat doet.

Want ook al kampt de VS met een stijgend aantal besmettingen en strengere lockdown-maatregelen, op de langere termijn is de verwachting dat de inflatie gaat stijgen.