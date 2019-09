Vakbond: korting pensioen moet van tafel

Dat stelt vakbond VCP, een van de ondertekenaars van het pensioenakkoord, in aanloop naar het Kamerdebat over de dreigende kortingen. „De VCP roept hierom de leden van de Tweede Kamer op zich tegen de kortingen uit te spreken en vraagt de minister om te bewegen, nu het kabinet vooralsnog stil blijft”, aldus vice-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Al langere tijd dreigen bij metaalfondsen PMT en PME komend jaar kortingen op de pensioenen. Door de strengere rekenregels die de commissie-Dijsselbloem heeft vastgesteld moeten ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn misschien ook al in 2020 korten. Dat treft miljoenen Nederlanders, gepensioneerden én werkenden.

Grote zorgen

„De Vakcentrale voor Professionals maakt zich grote zorgen over de benarde positie waar veel pensioenfondsen zich op dit moment in bevinden”, stelt Van de Kamp. „De alsmaar dalende dekkingsgraden laten zien dat Nederland toe moet naar een minder rentegevoelig en toekomstbestendig pensioenstelsel.”

In de uitwerking van het pensioenakkoord kan het nieuwe pensioencontract verbeterd worden, maar daarmee zijn de huidige problemen nog niet opgelost, stelt de vakbond vast. De zogeheten Stuurgroep van vakbonden, werkgevers en kabinet gaat binnenkort aan de slag met dat nieuwe pensioen. Maar nu is Koolmees aan zet, stelt de VCP.

„De Stuurgroep is uitsluitend belast met de uitwerking van het nieuwe pensioencontract. De VCP vindt dan ook dat voor de problemen die nu binnen het bestaande stelsel ontstaan, aanvullende oplossingen nodig zijn buiten deze stuurgroep om. De enige die hier een stuur in handen heeft, is de minister.”

Rekenregels

De vakbond is het oneens met de strengere rekenregels die ook voor het nieuwe pensioenstelsel gaan gelden. „Het is niet meer uit te leggen aan deelnemers dat de economie goed draait, de rendementen van de fondsen goed zijn, maar hun financiële posities wegzakken.”

Ook vakbond FNV liep eerder al te hoop tegen de dreigende pensioenkortingen. In de Telegraaf stelde FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga dat die het draagvlak voor het pensioenakkoord ondermijnen. Recent riep de bond op de AOW te verhogen om gepensioneerden te compenseren.

Ook in de Tweede Kamer leven veel zorgen over de kortingen. De PvdA, die het pensioenakkoord steunt, vindt dat minister Koolmees onnodige pensioenkortingen moet voorkomen. Werkgeversvoorman Hans de Boer stelde in ’Kwestie van centen’, de podcast van de Financiële Telegraaf dat politiek en polder moeten zoeken naar een oplossing.