Bananen duurder? Gevaarlijke schimmel duikt op

Bananen worden mogelijk duurder nu een gevaarlijke schimmel is opgedoken in Colombia. Ⓒ TLG ARCHIEF

Amsterdam - Op enkele bananenplantages in Colombia is een gevaarlijke schimmel opgedoken, Tropical Race 4 (TR4). De schimmel kan de hele bananenproductie van Zuid-Amerika in gevaar brengen en daar komen ook veel van onze bananen vandaan.