Op de beursvloer Dow zakt 150 punten op vierde verliesdag op rij

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verlies gesloten, aandelen als Amgen en Merck trokken de indices omlaag. Beleggers op Wall Street verwerkten nieuwe cijfers over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen. Die zijn verder gedaald. Maar daarmee neemt de kans toe dat de steun aan de economie wordt afgebouwd.