Column: onderbuik nu basis voor beleid, niet vakbekwaamheid

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

CDA-kopstukken Ruud Lubbers en Onno Ruding. Ⓒ ANP/HH

Soms denk ik nog wel eens terug aan de kopstukken (’kanjers’, in de terminologie van Erica Terpstra), die Nederland na de oorlog dienden als minister van Economische Zaken of als minister van Financiën. Het is een lange lijst van prominente Nederlanders, die excelleerden in hun vakgebied en vaak ook een indrukwekkende internationale reputatie hadden.