Brussel onderzoekt omzeilen importheffing Indonesische biodiesel

Het Europese onderzoek komt er op verzoek van de Europese branchevereniging voor biodieselproducenten, de European Biodiesel Board. De belangenvereniging schat dat de EU 221 miljoen euro is misgelopen door het omzeilen van de importheffingen.

De Europese Commissie voerde in 2019 importheffingen in op biodiesel waar producenten subsidies of belastingvoordelen voor kregen van de Indonesische overheid. De belasting aan de buitengrenzen van de EU moest eerlijke concurrentie op de Europese markt herstellen, omdat het met gesubsidieerde biodiesel gemakkelijker zou zijn om op prijs te stunten. Volgens het dagelijks EU-bestuur zijn er nu voldoende aanwijzingen dat handelaren de importheffingen proberen te omzeilen

De heffingen gelden voor biodiesel die wordt gemaakt met palmolie. Die grondstof is al langer de inzet van een handelsconflict tussen Indonesië en de Europese Unie. Het landenblok wil namelijk de import aan banden leggen van grondstoffen die in verband zijn te brengen met ontbossing. Daaronder valt ook palmolie voor biobrandstof uit het Zuidoost-Aziatische land. Indonesië klaagt dat de EU de eigen producenten van biobrandstof probeert te beschermen en wil dat de Wereldhandelsorganisatie (WTO) ingrijpt.