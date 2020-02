EasyJet zet aanval in op Scandinavië-netwerk KLM

Omdat Schiphol aan het maximum vliegbewegingen van 500.000 zit, moet EasyJet andere bestemmingenopgeven om de nieuwe routes te starten. „De wijziging gaat ten koste van bestaande frequenties naar Bordeaux en Zürich”, zegt een woordvoerder van EasyJet. De luchthaven vloog al op Berlijn Schöneveld.

KLM heeft een groot netwerk in Scandinavië, voor reizigers die op Schiphol deels overstappen op intercontinentale routes. Door het overstapnetwerk behoort de nationale luchthaven tot de bovenste regionen qua connectiviteit in Europa. Door de groeistop ontwikkelt dit netwerk zich niet verder.

„We concentreren ons op het behouden en ontwikkelen van routes die aansluiten bij de Nederlandse passagiersvraag en Kopenhagen is een belangrijke zakelijke en toeristische bestemming voor de Nederlandse passagier”, aldus de Britse prijsvechter. Het Franse Bordeaux en Zürich gelden beide als bestemmingen die ook voor zakelijk verkeer interessant zijn. De luchtvaartmaatschappij heeft nog niet in het routenetwerk op Italië gesneden. Als gevolg van het coronavirus ligt het openbare leven grotendeels plat in Noord-Italië.