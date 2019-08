Celstraf voor frauderende biodieselhandelaar

Ⓒ ANP XTRA

ZWOLLE (ANP) - Handelaar in biodiesel Cees B. is wegens witwassen en valsheid in geschrifte veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De 51-jarige ondernemer uit Harderwijk loog onder andere over de hoeveelheden biodiesel die zijn bedrijf op de Nederlandse markt had gebracht. Dat leverde hem miljoenen euro's op.