Lagere ticketprijzen drukken winst Ryanair

De prijsvechter voelde naar eigen zeggen druk om aan de ticketprijzen in Duitsland te sleutelen om concurrerend te blijven. Bij branchegenoot Air Berlin, die recent overgenomen is door Lufthansa, gingen namelijk tegen zeer lage prijzen tickets weg. Ook in het Verenigd Koninkrijk stond de prijs per ticket onder druk omdat Britten minder geld over hebben voor reizen vanwege de aankomende brexit.

Dit alles leidde ertoe dat de winst in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar daalde tot 243 miljoen euro. In de vergelijkbare periode vorig jaar ging het nog om 309 miljoen euro. Ryanair vervoerde wel flink meer passagiers. Het aantal steeg met 11 procent naar bijna 42 miljoen. De opbrengsten gingen eveneens met 11 procent omhoog, tot meer dan 2,3 miljard euro.