KPN blijft huishoudens verliezen aan concurrent

Dat KPN voor het eerst na dertien jaar weer een omzetstijging liet zien, was vooral te danken aan de zakelijke mkb-markt, die lang een zorgenkindje was, maar inmiddels weer groei oplevert. Dankzij een groei van 2% op de zakelijke markt, steeg de totale omzet van het concern met 1,4% tot €5,3 miljard. Dat leverde een 2,4% hoger bedrijfsresultaat op van €2,4 miljard, terwijl de winst uitkwam op €766 miljoen.

De telecomprovider zet op de consumentenmarkt onder andere gratis televisies in om klanten voor zijn breedband- en tv-abonnementen te winnen, maar zag afgelopen jaar tegenover 168.000 extra huishoudens voor zijn glasvezelnetwerk er 187.000 de verbinding verbreken met zijn koperen kabels. De omzetgroei uit de consumentenmarkt voor breedband daalde daardoor met 1,3% ondanks een prijsverhoging afgelopen jaar. De totale omzet van het bedrijf in de consumentenmarkt kwam dankzij betere prestaties van de mobiele tak uit op hetzelfde niveau als in 2021: €2,9 miljard.

Bekijk ook: KPN stopt laagst betaalde medewerkers extraatje toe voor opvangen inflatie

Oplopende kosten

Dat concurrenten als T-Mobile die gebruikmaken van KPN’s netwerk weer succesvol waren, bleek uit de groei van KPN’s wholesaletak, die lijnen verhuurt aan andere providers. Daar nam de omzet met 4% toe tot €689 miljoen.

KPN denkt dat de kosten het komende jaar met zo’n €100 miljoen zullen stijgen, door duurdere energie en hogere lonen en huren, maar denkt die goed te kunnen compenseren. Financieel topman Chris Figee zei in een toelichting te verwachten dat de kosten voor energie rond de €50 miljoen hoger gaan uitvallen door de hogere prijzen. Met de modernisering van het netwerk, waaronder het afschakelen van koperkabels waar glasvezel is aangelegd, denkt KPN zo’n 4 tot 5% aan energie te besparen. De afgelopen zes tot acht jaar is het energieverbruik al met 40% teruggebracht, ondanks een enorme toename van het dataverbruik, vertelde ceo Joost Farwerck. Ook was er een nieuwe prijsverhoging voor klanten.

Aandeleninkoop

De prestaties over het afgelopen kwartaal voldeden aan de inschatting die KPN zelf had gegeven, maar bleven iets achter bij de gemiddelde verwachtingen van analisten. KPN trok drie maanden geleden zijn eerder uitgesproken verwachting voor 2023 in, en is in zijn nieuwe raming iets voorzichtiger met de omzet voor het lopende jaar, die men nu op €2,41 miljard in plaats van €2,45 miljard stelt. Het maakte met de jaarcijfers ook een nieuw aandeleninkoopprogramma ter grootte van €300 miljoen bekend.