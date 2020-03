Topman bouwer Janssen de Jong: robuust genoeg voor zelfstandige koers

Ceo Ivo van der Mark van Janssen De Jong Groep, dat 1000 man personeel heeft. Ⓒ Foto TG

Nieuwkuijk - Bouwconcern Janssen de Jong Groep blijft zelfstandig. Dat zegt de nieuwe topman Ivo van der Mark in gesprek met De Telegraaf. Hij is onlangs aangetreden, als opvolger van Hans Smits. Het bedrijf uit Son en Breugel is actief in de woning- en utiliteitsbouw in met name Nederland, de Cariben en Afrika.