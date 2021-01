Ahold Delhaize helpt AEX aan kleine winst

De AEX sluit 0,1% hoger bij een stand van 644,38 punten. Met recente winstdagen staat de hoofdbarometer dit jaar 3,2% hoger. De Midkap-index sluit op 0,6% winst steken bij 973,72 punten. Dit jaar wint de AMX 4,2%.

Parijs houdt 0,2% winst, Frankfurt stijgt 0,1%, Londen verliest licht terrein. De Europese Commissie heeft het Britse beursbedrijf London Stock Exchange (LSE) toestemming gegeven om dataleverancier Refinitiv over te nemen.

Bekijk ook: General Motors straalt op Wall Street

De Japanse aandelenindex Nikkei bereikte de hoogste slotstand sinds 1990. In dollar heeft de beurs, na 1% winst, niet eerder zo hoog gestaan.

De Dow Jones-index en S&P-500 in New York noteren vlak. Techindex Nasdaq staat 0,6% hoger. Chipmaker Intel stijgt hier 8% na het aantreden van de nieuwe ceo Pat Gelsinger. Zoom en Peloton winnen 6,5%.

Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, stelt dat beleggers vandaag tussen alle cijfers oog houden op de aftrap van het kwartaalcijferseizoen in de VS met de Amerikaanse grootbanken die vrijdag openheid geven. Ze werden, op Morgan Stanley na, dinsdagavond op Wall Street ingekocht tot 2% winst. Bonsee wijst op de renteontwikkeling als oorzaak.

Coronaverspreiding

Beleggers houden verder de ontwikkelingen rond de verspreiding van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus in de gaten. In Nederland werd zoals verwacht de lockdown met drie weken verlengd tot 9 februari.

,,Verlenging van lockdowns betekent uitstel van economische groei”, aldus martanalist Simon Wiersma van ING.

,,De verspreiding van het virus, in het Verenigd Koninkrijk maar ook in Duitsland, is een groter risico geworden. Het dal waaruit we als economie omhoog klimmen is toch dieper gebleken dan afgelopen weken gedacht”, concludeert strateeg Corné van Zeijl van Actiam Vermogensbeheer.

Daarbij komt de onrust in Italië, waar een herstelplan van premier Giuseppe Conte tot een politieke crisis voert. De spreads tussen de vergoeding voor Italiaanse obligaties en de als veilig beschouwde Duitse bund lopen op.

Van Zeijl: „Ondanks tegenvallers is het enthousiasme bij beleggers zó ontzettend groot in de markt. Het meest verhandelde aandeel op de NYSE-index is NIO (jonge producent elektrische auto’s, red.). Dat soort signalen zegt dat de gekte op de beurzen toch is toegeslagen.”

Brentolie zakte een procent, WTI-olie 0,7%. Volgens energieagentschap EIA namen olievoorraden af. Goud won een fractie bij $1858.

De euro zakte 0,4% tot $1,2159. De euro zakte in de eerste weken van 2021 nog weg tot $1,21, van ver boven de $1,23. Maar in deze markt blijft de euro stijgen, ten laste van de dollar, aldus Ima Sammani, valuta-analist bij Monex Europe.

Domper Takeaway

In de AEX duikt Just Eat Takeaway 4,1%. Het maaltijdbestelbedrijf zag het aantal orders afgelopen kwartaal fors stijgen tot 179,8 miljoen als gevolg van de verscherpte lockdowns. Er werd wel op meer gerekend voor het bedrijfsresultaat bij analisten van Degroof Petercam en ING.

Biotechfonds Galapagos moet 1,3% afstaan na de opleving dinsdag.

Banken komen verder onder druk te staan met verliezen van 1,8% respectievelijk 2,2% voor ING - het meest verhandelde aandeelmet 20 miljoen stuks - en ABN. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield raakt 2,6% kwijt.

Bekijk ook: Zweedse droomdeal Tata Steel vertraagd

ASMI, dat Paul Verhagen van Midkapper Fugro (-4%) als cfo krijgt, plust 0,5% . Volgens ING is het vertrek van Verhagen een aderlating.

AEX-zwaargewicht ASML duwde met 0,8% koerswinst de markt omhoog. Zakenbank UBS schroefde het koersdoel voor omhoog, van €395 naar €430, bij momenteel een ’neutraal’ advies. Vorige week UBS zijn advies al eens vanwege de stijging van het aantal geplande EUV-systemen, waarmee chips in extreem ultraviolet licht in laagjes worden opgebouwd.

Shell raakte 0,8% kwijt. Bernstein ziet dat het concern zal profiteren van de oplopende prijzen komende tijd. Het olie- en gasconcern schrapt 900 banen in Nederland, als onderdeel van de eerder aangekondigde grote reorganisatie.

Bekijk ook: Bijltjesdag voor Shell komt dichterbij

Ahold Delhaize krijgt er 1,9% bij. Volgens persbureau Bloomberg overweegt het Canadese detailhandelsconcern Couche-Tard (-9,1%), eigenaar van de Circle K-keten, het Franse supermarktconcern Carrefour (+13,5%), over te nemen.

Telecomconcern KPN houdt 0,4% over. Sectorgenoot Telefónica verkoopt voor €7,7 miljard zijn netwerkonderdeel Telxius aan American Tower.

Bij de middelgrote fondsen sluit Signify met een winst van 4,7% bij de slotbel. Degroof Petercam verhoogde zijn advies voor het verlichtigsbedrijf met €4 bij een houden-advies. Het bedrijf gaat schulden aflossen en daarnaast een extra dividend uitkeren, nu duidelijk is dat de krimp in 2020 iets minder sterk was dan werd gevreesd.

PostNL sluit 0,5% hoger na een koersdoelverhoging van ING.

Wil je weten welke aandelen het goed kunnen gaan doen in 2021? Volg dan morgenavond het gratis seminar: Kooptips 2021. Klik hier om in te schrijven.