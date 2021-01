Belegger ziet brood in supermarkt; bittere smaak Takeaway

De AEX noteert kwart voor elf 0,2% hoger bij een stand van 644,5 punten. De Midkap-index gaat 0,4% omhoog naar 971,66 punten.

Elders in Europa deden de beurzen het ook rustig aan. Parijs en Londen klommen tot 0,2%. Frankfurt bleef vlak.

Wall Street liet dinsdagavond kleine plussen zien. De hoop op extra coronasteun in de VS gaf nog een steun aan de belangrijkste graadmeters. Verder gaat de aandacht uit naar de start van het Amerikaanse cijferseizoen met op vrijdag de grootbanken die de boeken open doen.

Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro benadrukt dat alle ogen zijn gericht op de aftrap in de VS door de Amerikaanse banken. Hij wijst er op dat vooral de renteontwikkeling van groot belang blijft voor de sector.

Beleggers houden verder de ontwikkelingen rond de verspreiding van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus in de gaten. In Nederland is zoals verwacht de lockdown met drie weken verlengd tot 9 februari.

Domper Takeaway

In de AEX duikt Just Eat Takeaway 4,3% omlaag. Het maaltijdbestelbedrijf zag het aantal orders afgelopen kwartaal fors stijgen tot 179,8 miljoen als gevolg van de verscherpte lockdowns, maar vooraf werd in de markt op een nog sterke toename van de bestellingen gerekend. De boodschap om grote investeringen in het platform en in de uitrol van eigen bezorgnetwerk prioriteit te geven boven de winstgevendheid, zorgde eveneens voor verkoopdruk.

Banken komen ook onder druk te staan met verliezen van 1,7% respectievelijk 1,6% voor ING en ABN.

Biotechfonds Galapagos moet 1,4% afstaan na de mooie opleving op dinsdag. ASMI raakt 1,5% kwijt na de goede gang van zaken eerder deze week.

RD Shell zette de opmars voort met een plus van 1,4% gesteund door de aanhoudende rally bij de olieprijzen. Het olie- en gasconcern schrapt daarnaast circa 900 banen in Nederland als onderdeel van de eerder aangekondigde grote reorganisatie. Dat komt neer op ongeveer een tiende van het totale Nederlandse personeelsbestand.

Ahold Delhaize krijgt er 2,1% bij door een mogelijke consolidatie in de sector. Volgens persbureau Bloomberg overweegt het Canadese detailhandelsconcern Couche-Tard, eigenaar van de Circle K-keten, het Franse supermarktconcern Carrefour dat bij de start van de handel omhoog knalde, over te nemen. Telecomconcern KPN komt ook bovendrijven met een plus van 1,6%.

Bij de middelgrote fondsen zit Signify in de lift met een winst van 2,1%. Het nieuws dat personeel van verlichtingsbedrijf de in het voorjaar geleverde coronabijdrage terugkrijgt, werd opgewekt ontvangen door beleggers als een teken dat Signify er financieel goed voorstaat. Het verstrekken van een bijzonder dividend voor aandeelhouders werkte ook opgewektheid in de hand.

SBM Offshore (+2,9%) voert de lijst met winnaars aan voortbordurend op de steeds verder aantrekkende oliemarkt.

Aan de andere kant belandt Air France KLM in de achterhoede met een achteruitgang van 2,2%.

