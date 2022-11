Beursblog: Prosus en Shell houden AEX net op het droge

Amsterdam - De AEX houdt na de opening maar een fractie winst vast. Aandelen Shell, Prosus, ASMI en ASML bieden nog weerstand aan de verkoopreeks. Randstad en Just Eat verliezen onderin de index het meest. Beurzen in Azië zijn hoger gesloten, ondanks zorgen over corona. De markt kijkt uit naar de notulen van de Federal Reserve van de laatste rentevergadering en naar nieuwe inkoopmanagerscijfers. Futures voor Wall Street staan in het rood.