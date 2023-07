Honderd miljoen euro voor kredieten aan Nederlandse mkb-bedrijven

TP24 verleent middelgrote mkb-bedrijven flexibel doorlopend zakelijk krediet op basis van hun uitstaande facturen, zonder dat het debiteurenbestand wordt overgenomen. „We bieden bedrijven een alternatief aan voor de rekening courant bij grootbanken”, aldus Niels Turfboer, directeur van TP24 in Nederland en Groot-Brittannië. „Anders dan bij factoring nemen we de uitstaande facturen niet over, maar gebruiken we die slechts als onderpand.”

Lastig en tijdrovend

Voor het mkb is het steeds lastiger om geld te lenen bij de grootbanken. Het aanvraagproces is lastig en tijdrovend en de eisen zijn streng. Ronald Kleverlaan, voorzitter van de Stichting MKB financiering, ziet de markt voor non-bancaire kredietverlening steeds volwassener worden. „Non-bancaire financiers bieden nu nog vooral standaardleningen aan, terwijl er bij het mkb juist veel behoefte is aan werkkapitaal. Het is goed om te zien dat TP24 in dit gat springt.”

De Zwitserse fintech richt zich op middelgrote mkb-bedrijven met flexibele doorlopende kredieten van €250.000 tot € 5 miljoen. Om de toetsing te doorstaan moet onder andere sprake zijn van een gespreid debiteurenbestand met een waarde van meer dan €350.000. Het in 2018 opgerichte bedrijf is ruim een jaar actief in Nederland en heeft op dit moment €15 miljoen aan krediet uitstaan bij enkele tientallen klanten. Turfboer: „De kapitaalinjectie van Barclays en M&G Investments biedt ons de kans verder te groeien. In 2024 hopen we zwarte cijfers te schrijven.”

Over de streep trekken

Voor Kleverlaan toont de kapitaalinjectie van Barclays en M&G Investments aan dat buitenlandse partijen het Nederlandse mkb voldoende interessant vinden om in te investeren. „Bij Nederlandse institutionele investeerders is nu nog sprake van koudwatervrees, maar dit soort investeringen kan helpen om ook Nederlandse partijen over de streep te trekken.”

In 2022 had de totale Nederlandse markt voor non-bancaire financiering een omvang van bijna €4 miljard. 27% van alle kredieten onder de €1 miljoen en 45% van de kredieten onder de €250.000 wordt nu non-bancair verstrekt.